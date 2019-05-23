إخماد ستة حرائق بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

أخمد عناصر مركز إطفاء الحراج بالقنيطرة بالتعاون مع عناصر الجيش العربي السوري ستة حرائق نشبت ليل أمس واليوم في عدد من المواقع بريف المحافظة الشمالي.

وذكر رئيس دائرة الحراج المهندس أحمد ذيب في تصريح لسانا أن أربعة حرائق اندلعت ليل امس في الاحراج الواقعة الى الشرق من مزرعة القنيف وفي محيط قريتي حرفا والحلس إضافة إلى حريقين اندلعا اليوم في منطقة الكوم الشرقي وبلدة الحميدية.

وأوضح المهندس مضر حمود رئيس شعبة الحماية في دائرة حراج القنيطرة أن مساحة الحرائق تقدر بنحو 36 دونما من الأراضي الصخرية والحراجية مبينا أن سرعة الرياح ليل أمس وارتفاع درجة الحرارة تسببا باتساع رقعة النيران بسرعة حيث استمرت عمليات الاطفاء حتى ساعات متأخرة من الليل.

ولفت إلى أن سرعة الاستجابة لعناصر الإطفاء في الحراج أسهمت في إخماد الحرائق والتخفيف من الأضرار الناجمة عنها.

بدوره دعا مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالقنيطرة المهندس شامان الجمعة المواطنين للتعاون مع عناصر الإطفاء والإبلاغ الفوري لمركز الحراج أو فوج الإطفاء في المحافظة وعدم إشعال النيران في بقايا المحاصيل الزراعية أو الأعشاب البرية للتخفيف قدر الإمكان من اندلاع الحرائق.

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