باحثون يطورون جهاز ليزر لإجراء عمليات جراحية دقيقة

بكين-سانا

طور باحثون من الصين وكندا جهاز ليزر جديدا قادرا على تشخيص الأمراض وإجراء عمليات جراحية دقيقة دون قطع الجلد .

ونقلت وكالة شينخوا عن الباحثين وهم من جامعة كولومبيا البريطانية في كندا وجامعة المعلمين بفوجيان في الصين قولهم في دراسة نشرت لهم إن “الجهاز لديه القدرة على تشخيص الأمراض بما في ذلك سرطان الجلد حيث يستخدم شعاع الليزر فائق السرعة ويسمح بتصوير الأنسجة الحية حتى 400 ميكرون لأنسجة الجلد ومليمتر واحد لأنسجة المخ”.

وأوضحت الدراسة أنه وعند تطبيقه لعلاج الأمراض الجلدية يسمح الجهاز للأطباء بتحديد الموقع الدقيق للمرض وتشخيصه وعلاجه على الفور كما أن باستطاعته القيام بعمليات دقيقة مثل إغلاق الأوعية الدموية المفردة ذات الأحجام المختلفة والتي تتراوح من الشعيرات الدموية إلى الأوردة كما يمكنه إغلاق الأوعية الدموية داخل الأنسجة مع الحفاظ على الأوعية السطحية.

ويستخدم الجهاز المعروف باسم مجهر الإثارة متعدد المراحل حزمة ليزر مركزة لاستهداف مركز الوعاء المستهدف ما يولد حرارة موضعية وتتسبب الحرارة التي تنتشر إلى جدار الوعاء الدموي في إغلاقه.

وقال الباحثون إنه يمكن استخدام الجهاز لعلاج أي هيكل في الجسم يمكن إيصال الضوء إليه ويتطلب علاجا دقيقا للغاية بما في ذلك الأعصاب أو الأوعية الدموية في الجلد أو العين أو الدماغ أو أي أجهزة حيوية أخرى.