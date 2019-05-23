بدء حصاد الشعير بالسويداء وسط تقديرات بإنتاج جيد

السويداء-سانا

بدات عمليات حصاد الشعير للموسم الحالي بالسويداء على أن يتبعها القمح خلال الأيام القادمة ثم الحمص وذلك وسط تقديرات للمعنيين بإنتاج وفير بعد الهطلات المطرية الجيدة.

وبحسب إحصائيات مديرية الزراعة فإن المساحات المزروعة والقابلة للحصاد للموسم الحالي تبلغ للشعير 18833 هكتاراً وللقمح 036 هكتاراً وللحمص 29988 هكتاراً .

وتتوفر وفقاً لمدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد حالياً بالمحافظة 74 حصادة وهي تعد قديمة و قليلة قياساً بهذا الموسم الذي يتطلب حصادات آلية بمواصفات جيدة كون النبات كثيفاً وطويلاً ومعظم عمليات الحصاد آلية لمحصولي القمح والشعير فيما تكون يدوية للحمص.

بدوره أوضح رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء أحسان جنود أنه يتم تأمين المحروقات بواقع 2 ليتر من مادة المازوت لكل دونم بحيث يجري توزيعها وفق جداول منظمة بإشراف الروابط الفلاحية.

وتماشياً مع الخطوات الأولى لعمليات الحصاد أعلن مركز استلام الحبوب بالسويداء فتح مستودع العنقود لبيع أكياس الخيش للمزارعين تمهيداً لاستلام محصول القمح خلال الأيام القادمة.

رئيس المركز المهندس نزار نعيم يشير إلى توفر نحو 87 ألف كيس خيش لبيعها للمزارعين بسعر 700 ليرة للكيس الواحد مبيناً أن المركز أنهى تجهيز مستودعي السويداء والمزرعة بمستلزمات العمل و بما يضمن استقبال المحصول بشكل ميسر من المزارعين بانتظار تحديد موعد بدء الاستلام والذي يتوقف على انطلاق عمليات حصاد المحصول بالمحافظة.

ويقول المزارع فرحان الخطيب من قرية رضيمة اللوا “إن الخيرات الموجودة للموسم الحالي لم نشهدها منذ أكثر من ثلاثين عاماً” مبيناً أنهم يعتمدون الحصاد اليدوي من خلال ورشات عمل لهذه الغاية وذلك بما يتناسب وطبيعة الأرض ونمو المحاصيل في منطقتهم عدا عن ارتفاع أجور الحصادات البالغ 5 آلاف ليرة للدونم الواحد كما يذكر.

وضمن بلدة الثعلة التي تبلغ فيها المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير أكثر من 15 ألف دونم يبين رئيس جمعيتها الفلاحية موفق العبد “أن موسم الحصاد للعام الحالي تأخر نسبياً قياساً بباقي الأعوام نتيجة الظروف الجوية موضحاً أنه من المواسم الجيدة بالإنتاجية التي تقدر بشكل وسطي للدونم الواحد في الأراضي السليمة بـ250 كيلوغراما للقمح و 300 كيلو للشعير.

عمر الطويل

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

