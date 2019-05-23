الدراما الإذاعية تستقطب النجوم وتتألق من جديد

دمشق-سانا

تشهد الدراما الإذاعية نهضة في الإنتاج من خلال ما تقدمه دائرة التمثيليات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من أعمال خاصة خلال شهر رمضان الحالي الأمر الذي يساهم بإعادة الألق لهذا الفن العريق ويجدد حضوره لدى جمهور الإذاعة.

وعن واقع الدراما الإذاعية قال المخرج الإذاعي باسل يوسف مدير دائرة التمثيليات بالإذاعة خلال حديث مع سانا: “عملنا منذ بداية العام على ترجمة توصيات ورشة العمل الخاصة بالدراما الإذاعية التي أقامتها وزارة الإعلام مطلع العام إلى خطة عمل حيث أنتجت الدائرة خمسة أعمال بنصوص مهمة لموسم رمضان تطرقت لمواضيع متنوعة ما بين الاجتماعي والإنساني والكوميدي واستقطبت عدداً من نجوم الدراما”.

وتابع يوسف: “تبث هذه الأعمال الخمسة حالياً على أثير 10 إذاعات تابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون منها 6 من إذاعات المحافظات ضمن محاولة لتوطين الدراما في كل الإذاعات السورية لتنال دعماً أكبر من حيث الإنتاج خلال الفترة المقبلة”.

وتحتاج نهضة الدراما الإذاعية بحسب رئيس دائرة التمثيليات لخطة إنتاجية طموحة وداعمة بميزانية تناسب خطة العمل الموضوعة من قبل وزارة الإعلام لافتاً إلى صدى الأعمال الإذاعية التي تقدم حالياً وإلى إقبال الفنانين النجوم على المشاركة فيها ما أعطى مؤشراً على النهضة التي تشهدها الدراما الإذاعية.

ولفت يوسف إلى أن طرح هذه الأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي ساعد الجمهور للوصول إليها والاستماع لها وخاصة من فاته البث الأول لها حيث يتم تحميل هذه الأعمال على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ما يتيح للجمهور تنزيل هذه الأعمال لديهم والاستماع لها في أي وقت.

ويجد يوسف أن الدراما التلفزيونية والإذاعية متكاملتان من حيث الوظيفة والدور المنوط بهما مع خصوصية الإذاعة القادرة على شحن مخيلة المستمع بكم من المعلومات والقصص بأقل التكاليف كما حصل في مسلسل 30 ليلة وليلة الذي أعاد تقديم شهريار وحكايات شهرزاد عبر الصوت فقط بكل ألقها وأجوائها الساحرة مع جرعة نقدية.

محمد سمير طحان

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