انخفاض أسعار الخضار والفواكه في أسواق درعا

درعا-سانا

شهدت أسعار مختلف أنواع الخضار والفواكه في محافظة درعا انخفاضا كبيرا خلال الأسبوع الحالي نتيجة بدء تسويق المنتجات الزراعية المزروعة في المحافظة بشكل مبكر وبكميات جيدة.

وأشار رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية المهندس بسام الحافظ في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن دخول الإنتاج المحلي إلى الأسواق بكميات كبيرة جراء نضج المحاصيل أسهم في انخفاض كبير بأسعار مختلف أصناف الخضار والفواكه مبينا أن الحد الأقصى لسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا اليوم 200 ليرة مقابل 300 ليرة الاسبوع الماضي والبندورة 225 ليرة بالجملة مقابل 325 ليرة والخيار 240 ليرة مقابل 350 ليرة في الأسبوع الماضي.

وأشار الحافظ إلى أن انخفاض الأسعار شمل الحشائش بمختلف أنواعها كالخس والبقدونس والكزبرة بنسبة تجاوزت 60 بالمئة كما انخفض سعر التفاح الممتاز إلى 300 ليرة ويتناقص حتى 100 ليرة حسب الجودة ويلاحظ انخفاض أكبر بأسعار مختلف الأصناف في مناطق الإنتاج في حين حافظت بعض الأصناف على أسعارها كالفاصولياء والبازلاء.

وأكد الحافظ أن المواد متوافرة في الأسواق وتتم متابعة الباعة من خلال دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتم تنظيم 14 ضبطا تموينيا بحق باعة الخضار والفواكه.

وأشار عدد من المواطنين إلى ضرورة افتتاح أسواق هال في كل المناطق أو إيجاد منافذ تسويقية ضمن مؤسسات القطاع العام بما يسهم في استقرار أسعار الخضار والفواكه وتقديمها للمستهلك من المنتج فورا دون وسيط.

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