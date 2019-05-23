توقعات بتسويق 20 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية في درعا

درعا-سانا

قدر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا كميات القمح التي ستسوق من الحقول الإكثارية المتعاقد عليها بـ 20 ألف طن من القمح وألف طن من الشعير و85 طناً من الحمص.

وأشار مدير الفرع المهندس غازي الناصيف في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المحصول في جميع الحقول المتعاقد عليها جيد والموسم مبشر ويتم حالياً حتى موسم الحصاد تنقية الحقول من الأعشاب والأجناس الغريبة بما يسهم في الوصول إلى أعلى إنتاج.

وبين الناصيف أن موعد استلام محصول الشعير بعد عطلة عيد الفطر لضمان خلو المحصول من الرطوبة مؤكداً أن المستودعات والمخابر والكوادر الفنية وكل مستلزمات موسم التسويق جاهزة.

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