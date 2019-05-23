إصابة فلسطينيين بينهم طفل خلال اقتحام الاحتلال مدنا في الضفة

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة طفل بكسور وشخص بجروح وداهمت المنازل واعتقلت 16 فلسطينيا.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم عدة منازل في منطقة جبل جوهر جنوب مدينة الخليل واعتدت على طفل بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بكسر في يده ونقل إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج.

وأشارت إلى إصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قفين شمال طولكرم واعتدت على الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدن رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطولكرم ومداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها 16 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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