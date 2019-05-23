يازجي يحذر من ممارسات العدو الصهيوني التي تهدد بتفشي الأمراض في الجولان المحتل

جنيف-سانا

دعا وزير الصحة الدكتور نزار يازجي منظمة الصحة العالمية إلى التعامل “بكامل الجدية” مع مسؤولياتها تجاه الأوضاع الصحية لأهالي الجولان السوري المحتل والشعب الفلسطيني وتقديم تقييم واقعي لمعاناتهم وتوصيات محددة حول توفير المساعدة لهم في المجال الصحي وعدم ترك تنفيذها رهينة مواقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال جلسة مخصصة للأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل ضمن جدول أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها الثانية والسبعين.

وقال يازجي خلال الجلسة “رغم مطالبات سورية المتكررة أمام جمعية الصحة العالمية لتقييم أوضاع أهالي الجولان المحتل الصحية وضمان حقوقهم الأساسية بالصحة والعلاج واعتماد الجمعية قرارات سنوية بهذا الخصوص يستمر الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني ويرفض تنفيذ تلك القرارات طيلة 52 عاماً من عمر الاحتلال”.

وحذر وزير الصحة من ممارسات العدو الصهيوني العدوانية التي تهدد بتفشي الأمراض والأوبئة في الجولان السوري المحتل كدفن النفايات النووية والإشعاعية وحرق واقتلاع الأشجار ومصادرة الأراضي والتلوث الناجم عن نفايات المستوطنات مشيرا إلى مشروع المراوح الهوائية الذي تحاول حكومة الاحتلال اتخاذه وسيلة لمصادرة أكثر من ستة آلاف دونم من أراضي أبناء قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية.

ولفت وزير الصحة إلى الأوضاع الصحية السيئة التي يعاني منها الأسرى السوريون والفلسطينيون في سجون الاحتلال.

يذكر أن جمعية الصحة العالمية صوتت أمس بالأغلبية لمصلحة مشروع يتعلق بالأحوال الصحية للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وللسوريين في الجولان السوري المحتل.

وكانت دورة الجمعية الثانية والسبعون انطلقت بمشاركة سورية وممثلين عن 194 دولة في الـ 20 من أيار الجاري وتستمر حتى الثامن والعشرين منه لمناقشة سبل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإتاحة الأدوية واللقاحات والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها والتأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة فضلاً عن قضايا صحية منها مقاومة مضادات الميكروبات وضمان سلامة المرضى عبر مراقبة المياه والنظافة العامة في مرافق الرعاية الصحية.

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