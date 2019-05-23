زراعة السويداء تدعو المزارعين إلى مكافحة دودة ثمار التفاح في المناطق المرتفعة

السويداء-سانا

دعت مديرية زراعة السويداء المزارعين إلى البدء بمكافحة دودة ثمار التفاح في المناطق المزروعة بالمحصول التي يتراوح ارتفاعها بين 1400 و1550 مترا خلال الأيام الثلاثة القادمة.

وذكر رئيس دائرة الوقاية في المديرية المهندس حسن الحايك في تصريح لمراسل سانا اليوم أن إعلان المكافحة في تلك المناطق استند إلى مراقبة تطور بيوض الحشرة من قبل الفنيين الزراعيين في الدائرة والوحدات الإرشادية المعنية بمواقع زراعة التفاح لافتا إلى وجود متابعة لباقي المناطق لإعلان المكافحات فيها بأوقاتها المناسبة.

وأكد الحايك ضرورة تطبيق عمليات المكافحة لهذه الآفة الرئيسية للتفاح التي تؤثر سلبا على الإنتاج و جودة المنتج.

وتعتبر زراعة التفاح من الزراعات الرئيسية في محافظة السويداء ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجارها 15719 هكتارا علما أن إنتاجها من الثمار خلال الموسم الماضي بلغ 79289 طنا.

من جهة ثانية أعلنت مديرية الزراعة السيطرة على آفة الصدأ الأصفر التي ظهرت مؤخرا في حقول القمح جراء الظروف الجوية خلال الشهر الماضي.

وبين الحايك أنه تمت مكافحة نحو 408 هكتارات ضد هذا المرض الفطري من قبل المزارعين بعد التنسيق مع المديرية مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية ساهم بوقف هذا المرض.

ويؤدي مرض الصدأ الأصفر في حال عدم مكافحته إلى انخفاض كمية الإنتاج في بعض مواقع الإصابة.