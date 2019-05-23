مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي قبالة نجران

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب آخرون خلال استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعاتهم قبالة جيزان.

وقال مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت إن “قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان قصفت تجمعات لمرتزقة العدوان شرق جبل النار ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم واحتراق خيامهم”.

وقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي أمس في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في نجران وجيزان وعسير وتعز.

كما أصيبت امرأة يمنية جراء استهداف مرتزقة العدوان منازل المواطنين بقذائف المدفعية في محافظة تعز.

وأوضح الموقع أن المرأة أصيبت الليلة الماضية إثر سقوط قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على منزل عائلتها في منطقة الخزجة بمديرية حيفان في تعز.

وكان طيران العدوان السعودي ارتكب الخميس الماضي مجزرة بحق الشعب اليمني حيث شن سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظة ما أدى إلى سقوط 77 شخصا بين شهيد وجريح .

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