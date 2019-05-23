الصحة العالمية تصوت لصالح مشروع الأحوال الصحية في فلسطين والجولان

جنيف-سانا

صوتت جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالأغلبية لمصلحة مشروع يتعلق بالأحوال الصحية للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وللسوريين في الجولان السوري المحتل.

وذكرت قناة (آر تي) الروسية أن 96 عضوا في المنظمة صوتوا خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في دورتها الـ72 المنعقدة حاليا في جنيف لمصلحة مشروع القرار المعنون (الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة والجولان السوري المحتل) بينما عارضه 11 عضوا وامتنع 21 آخرون عن التصويت وغابت 56 دولة عن التصويت من أصل 184 دولة تمتلك حق التصويت.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في وقت سابق اليوم في تقريرها حول الأحوال الصحية في فلسطين المحتلة عن خطورة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع الصحي الفلسطيني العام الماضي والتي أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح وحالات اختناق.