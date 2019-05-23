بوغدانوف يبحث مع وفد أمريكي الأوضاع في سورية والمنطقة

موسكو-سانا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم مع وفد عن أبرشية نيويورك وسائر أمريكا الشمالية ببطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس برئاسة المتروبوليت جوزيف زحلاوي الجهود التي تبذلها روسيا لحل الأزمة في سورية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

ونقلت وكالة انترفاكس عن الخارجية الروسية قولها في بيان إن الجانبين بحثا أيضا “التحديات التي يواجهها المسيحيون في الشرق الأوسط في ظروف تصاعد حاد للنشاطات الإرهابية والنزعات المتطرفة وتحريض خارجي على الخلافات بين الأديان ومحاولات تسييسها”.

ودعا بوغدانوف إلى الحفاظ على الدور التاريخي الذي تلعبه الطوائف المسيحية في مجتمعات دول الشرق الأوسط.