روحاني: الأعداء فشلوا في وقف التنمية في إيران على مدار أربعين عاما

طهران-سانا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الاعداء فشلوا على مدار أربعين عاما في منع إيران من الحصول على القوة والتنمية وأن مخططاتهم باءت بالفشل في هذا الاتجاه.

وندد الرئيس روحاني حسب ما نقلت وكالة فارس لدى استقباله عددا من الناشطين الاقتصاديين بمخططات الأعداء للنيل من الشريان الاقتصادي للبلاد عبر استهداف العلاقات المصرفية وتصدير النفط موضحا أن الحكومة الإيرانية بذلت جهودا كبيرة للتصدي لهذه المحاولات.

ووصف روحاني هذه الضغوط بالأشد على البلاد لأنها تستهدف إعاقة التنمية وممارسة الضغوط على معيشة الناس على الصعد المادية والمعنوية والفكرية والأسرية.

ونوه روحاني بالإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإيرانية في مجال إقامة العلاقات مع الدول الأخرى حيث حققت نجاحات كبيرة وسعت لإرساء السلام والأمن في المنطقة.