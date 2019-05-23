SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل مراسل سانا: وحدة من الجيش تسقط طائرة مسيرة محملة بالقنابل لإرهابيي جبهة النصرة قرب مطار حماة

حزب الشعوب الديمقراطي التركي يؤكد دعمه إمام أوغلو

2019-05-22

أنقرة-سانا

أكد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سزائي تاماللي أن أعضاء وأتباع وأنصار حزبه سيصوتون بكثافة تأييدا لمرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات اسطنبول الشهر القادم.

وقال تاماللي في اجتماع حزبي في انقرة: “أؤكد على أهمية إلحاق الهزيمة بالرئيس أردوغان من جديد في اسطنبول المعقل الرئيسي للعدالة والتنمية”.

وأضاف تاماللي: كما كنا في انتخابات آذار سنكون في الانتخابات القادمة .. العامل الأساسي الذي سيضمن لإمام اوغلو انتصاره الأكيد.. لنلحق معا الهزيمة بمرشح العدالة والتنمية والكشف عن كل ملفات الفساد الخطيرة في المدينة.

وكان رئيس بلدية اسطنبول الذي ألغت سلطات النظام التركي انتخابه أكرم إمام أوغلو أكد في وقت سابق اليوم أن حكم رجب طيب أردوغان لن يصمد أمام إرادة الشعب في التغيير الشامل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لمطالب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ 23 من حزيران المقبل بعد أن كان مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت في آذار الماضي بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن على يلدريم.

انظر ايضاً

إمام أوغلو يعد بثورة من أجل الديمقراطية بعد إبطال فوزه بالانتخابات

اسطنبول-سانا أكد مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2019, All Rights Reserved