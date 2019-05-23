حزب الشعوب الديمقراطي التركي يؤكد دعمه إمام أوغلو

أنقرة-سانا

أكد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سزائي تاماللي أن أعضاء وأتباع وأنصار حزبه سيصوتون بكثافة تأييدا لمرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات اسطنبول الشهر القادم.

وقال تاماللي في اجتماع حزبي في انقرة: “أؤكد على أهمية إلحاق الهزيمة بالرئيس أردوغان من جديد في اسطنبول المعقل الرئيسي للعدالة والتنمية”.

وأضاف تاماللي: كما كنا في انتخابات آذار سنكون في الانتخابات القادمة .. العامل الأساسي الذي سيضمن لإمام اوغلو انتصاره الأكيد.. لنلحق معا الهزيمة بمرشح العدالة والتنمية والكشف عن كل ملفات الفساد الخطيرة في المدينة.

وكان رئيس بلدية اسطنبول الذي ألغت سلطات النظام التركي انتخابه أكرم إمام أوغلو أكد في وقت سابق اليوم أن حكم رجب طيب أردوغان لن يصمد أمام إرادة الشعب في التغيير الشامل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لمطالب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ 23 من حزيران المقبل بعد أن كان مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت في آذار الماضي بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن على يلدريم.