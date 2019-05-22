مراسل سانا في حماة: المجموعات الإرهابية تعتدي بطائرة مسيرة على محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ما تسبب بإلحاق دمار كبير في معدات المحطة وتجهيزاتها

الأربعاء / 22 / 05 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الهند تؤكد العزم على المشاركة بعملية إعادة الإعمار في سورية
2019-05-22
موسيقيات التخت الشرقي النسائي يحملن تراث سورية الموسيقي إلى الصين
2019-05-22
مباحثات روسية أوروبية حول الوضع في سورية
2019-05-22
بوتين يبحث هاتفيا مع ميركل وماكرون الوضع في سورية
2019-05-21
الخارجية الروسية: واشنطن تحاول الانتقام من موسكو لمساعدتها سورية
2019-05-21
سورية تشارك في المؤتمر الدولي للملكية الفكرية
2019-05-21
سورية تشارك بمعرض الربيع التجاري الدولي الـ 22 في بيونغ يانغ
2019-05-21
محليات
السياحة تحدد الـ15 من حزيران موعدا للامتحان الكتابي المؤتمت لمسابقتها
2019-05-22
المبعوث الخاص لرئيس طاجيكستان: نسعى لتطوير العلاقات مع سورية
2019-05-22
مشروع نوعي لأتمتة المشافي الجامعية وربطها الكترونياً
2019-05-22
تحديد مقدار صدقة وفدية الصيام ونصاب زكاة المال النقدي للعام الحالي
2019-05-22
أعمال تزفيت الطريق الرئيسي القديم للغوطة الشرقية تسير بخطى سريعة تمهيداً لافتتاحه قريباً
2019-05-22
بعد انقطاع منذ 2013.. ربط سد الفرات بالشبكة الكهربائية العامة
2019-05-22
تعويض اللقاءات الدورية في برامج التعليم المفتوح
2019-05-22
رياضة
الجيش يفوز على الطليعة في ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم
2019-05-22
اختتام المرحلة الرابعة لبطولة رمضانيات لفروسية قفز الحواجز
2019-05-22
مركزان تدريبيان يسهمان بعودة لعبة كرة اليد في اللاذقية
2019-05-22
إشبيلية يعلن رحيل مدربه كاباروس رسميا
2019-05-22
انتقاء بتول الأحمد للمنتخب الوطني بالكيك بوكسينغ
2019-05-22
الوتار أنجز مهمته ملاكماً بارعاً ودخل بقوة ميدان التدريب
2019-05-22
ذهبية وثلاث فضيات للسويداء في بطولة لبنان الدولية بالجودو
2019-05-22
اقتصاد
اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع بدير الزور تفتتح مشاريع خدمية عدة في المحافظة وريفها
2019-05-22
مناقشة واقع عمل منشآت تجهيزات أنظمة الري الحديث وتأمين مستلزماتها
2019-05-22
صعود الروبل… وبورصة موسكو تحلق إلى مستويات قياسية
2019-05-22
231 منشأة منتجة تشغل 7598 عاملاً في حسياء الصناعية
2019-05-22
تنظيم 2559 ضبطاً تموينياً منذ بداية رمضان
2019-05-22
تأمين مستلزمات تسويق محصولي القمح والشعير في الحسكة
2019-05-22
الكوادر الفنية في شركة كهرباء بانياس: ضمان استمرار الإنتاج وتوفير مئات الملايين
2019-05-22
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السيدة أسماء الأسد تزور مركز الأطراف الاصطناعية للجرحى في حماة- فيديو
الهند تؤكد العزم على المشاركة بعملية إعادة الإعمار في سورية
وفاة نحو 10 أشخاص يومياً في مخيمي الركبان والهول جراء استمرار واشنطن بإعاقة إخراج المهجرين
موسكو: واشنطن تتجاهل المعلومات التي نقدمها بشأن تحضير الإرهابيين لهجمات كيميائية في سورية
يازجي: أهمية مواصلة حركة عدم الانحياز دعمها لمتابعة الأوضاع الصحية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة
دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود إلى الوطن قادمة من مخيم الأزرق في الأردن
بعد انقطاع منذ 2013.. ربط سد الفرات بالشبكة الكهربائية العامة
الجيش يحبط سلسلة هجمات متتالية لإرهابيي جبهة النصرة بريفي حماة وإدلب ويكبدهم عشرات القتلى ويدمر لهم عدداً كبيراً من الآليات
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإحداث الشركة العامة للدراسات الهندسية
أكثر من 3 ملايين ونصف المليون طالب يتقدمون لامتحانات الفصل الثاني للمرحلة الانتقالية
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مراسل سانا في حماة: المجموعات الإرهابية تعتدي بطائرة مسيرة على محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ما تسبب بإلحاق دمار كبير في معدات المحطة وتجهيزاتها
مراسل سانا في حماة: المجموعات الإرهابية تعتدي بطائرة مسيرة على محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ما تسبب بإلحاق دمار كبير في معدات المحطة وتجهيزاتها
2019-05-22
2019-05-22
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من زيارة السيدة أسماء الأسد لمركز الأطراف الاصطناعية بحماة
انظر ايضاً
من زيارة السيدة أسماء الأسد لمركز الأطراف الاصطناعية بحماة
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