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عــاجــل مراسل سانا في حماة: المجموعات الإرهابية تعتدي بطائرة مسيرة على محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ما تسبب بإلحاق دمار كبير في معدات المحطة وتجهيزاتها

مراسل سانا في حماة: المجموعات الإرهابية تعتدي بطائرة مسيرة على محطة توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ما تسبب بإلحاق دمار كبير في معدات المحطة وتجهيزاتها

2019-05-22

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