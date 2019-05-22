اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع بدير الزور تفتتح مشاريع خدمية عدة في المحافظة وريفها

دير الزور-سانا

افتتحت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإعادة تأهيل البنى التحتية في محافظة دير الزور مشاريع خدمية عدة وتفقدت سير العمل في مشاريع خدمية أخرى.

وتم خلال جولة اللجنة بريف دير الزور برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ترافقه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريمه القادري افتتاح محطة مياه بلدة البوليل بسعة 160 مترا مكعبا بالساعة وافتتاح مخبز موحسن الآلي بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 أطنان يوميا بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأشار مدير المياه بدير الزور المهندس معاذ العلوش إلى أن محطة مياه البوليل التي تم افتتاحها تغذي بلدة البوليل وإصلاح البوليل باستطاعة 160 مترا مكعبا بالساعة لافتا إلى أنه تم تأهيل 44 محطة مياه في دير الزور منها 8 محطات في المدينة و36 محطة في الريف باستطاعة 10070 مترا مكعبا في الساعة.

من جهته بين مدير المخابز بدير الزور ابراهيم الأسعد أن مخبز موحسن الآلي يغطي حاجة جزء كبير من قرى ريف دير الزور الشرقي وأن إنتاجه قابل للزيادة وفق احتياجات الأهالي حيث تصل الطاقة القصوى لخط الإنتاج الذي تم تركيبه في المخبز إلى 12 طنا يوميا.

وعقدت اللجنة بحضور محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي لقاءين جماهيريين في كل من مجلس مدينة موحسن ومجلس بلدية البوليل تمت خلالهما مناقشة احتياجات الأهالي ومطالبهم والتي تركزت حول ضرورة تأمين مستلزمات العمل الزراعي وإعادة تأهيل مشاريع الري الحكومي والإسراع في إعادة التيار الكهربائي إلى ريف المحافظة الشرقي والاهتمام بالواقع الصحي ورفد المراكز الصحية بالكوادر الطبية.

وجالت اللجنة الوزارية في مدينة دير الزور على عدد من المدارس واطلعت على واقع العملية الامتحانية للصفوف الانتقالية ومشاريع إعادة الإعمار في أحياء المدينة المحررة إضافة إلى زيارة مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل حيث اطلعت على عمل المطبخ المشترك للجمعيات الخيرية والمنظمات الروحية وتم بحث واقع عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية والهيئات الدينية بالمحافظة.

وذكر مدير الشؤون الاجتماعية بدير الزور عبد الرحمن شويش أن اللجنة اطلعت أيضا على واقع العمل الخيري عبر لقاء عقدته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مع رؤساء الجمعيات الخيرية وممثلي الهيئات الدينية في المديرية للاطلاع على عمل المطبخ المشترك الذي يقوم بتقديم 400 وجبة افطار يوميا خلال شهر رمضان ضمن حملة “لقمتنا سوا”.

كما جالت اللجنة على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الفرات وشاركت في تكريم عدد من الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية.

وخلال جولتها بريف المحافظة اطلعت اللجنة على الأعمال النهائية لإعادة تأهيل محطة فصل ومعالجة النفط والغاز في حقل التيم النفطي والتحضيرات والاستعدادات لاستلام محصول الحبوب في مركز الفرات بدير الزور.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الفرات للنفط الدكتور فراس قدور إلى أن ورشات الشركة تقوم بتنفيذ الأعمال النهائية لإعادة تأهيل محطة فصل ومعالجة النفط والغاز في حقل التيم النفطي لافتا إلى أن المحطة تستقبل النفط والغاز المنتج من حقول التيم والشولة والنيشان والخراطة حيث يصل إنتاج حقل التيم حاليا إلى 2500 برميل باليوم بينما يبلغ انتاج الحقول المحررة في دير الزور 4600 برميل يوميا.

ابراهيم الضللي