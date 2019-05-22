مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي في نجران

صنعاء-سانا

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة العدوان السعودي إثر عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في نجران.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله اليوم “إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من قتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بعملية هجومية استهدفت مواقعهم في مربع شجع بجبهة نجران وإحباط هجوم للمرتزقة في موقع الشبكة في المنطقة نفسها اسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم”.

وأضاف المصدر: إن وحدة من الجيش اليمني تمكنت من تدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة بصاروخين موجهين وأعطبت الثالثة بقذيفة في جبهة الصوح قبالة نجران.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية استهدفت في وقت سابق اليوم بصاروخ من نوع زلزال1 تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران ما ادى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.