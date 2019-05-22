السياحة تحدد الـ15 من حزيران موعدا للامتحان الكتابي المؤتمت لمسابقتها

دمشق-سانا

حددت وزارة السياحة يوم السبت الـ15من حزيران المقبل موعدا للامتحان الكتابي المؤتمت للفئتين الأولى والثانية في مسابقتها التي كانت أعلنت عنها في آب الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الامتحان سيجري عند الساعة الثانية ظهراً في كليات الحقوق والاقتصاد والعلوم والتربية بجامعة دمشق وذلك وفق القرار رقم 1020 الذي تضمن أسماء المقبولين العاديين وذوي الشهداء لصالح كل من الإدارة المركزية والجهات التابعة للوزارة بكل المحافظات.

ودعت الوزارة المتقدمين المدرجة أسماؤهم بالقرار إلى الحضور إلى الكليات المذكورة قبل ساعة على الأقل من موعد الامتحان مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المقبولين وأرقامهم الامتحانية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وكانت وزارة السياحة أعلنت في الـ19 من آب الماضي عن مسابقة للتعاقد السنوي مع عاملين من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة “عاديين.. ذوي الشهداء” في مختلف المحافظات وأجري الاختبار العملي بالنسبة للفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الفترة ما بين الـ7 و الـ11 من نيسان الماضي.

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