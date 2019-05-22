الجيش يفوز على الطليعة في ربع نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الجيش على الطليعة بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الجمهورية لكرة القدم وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب الجلاء بدمشق.

وسجل الطليعة أولا في الدقيقة الثانية عبر مروان صلال فيما سجل هدفي الجيش محمد العنز في الدقيقة الـ15 ومحمد الواكد في الدقيقة الـ76.

وسيتواجه الفريقان الأحد القادم على أرض الملعب البلدي في حماة في مرحلة الإياب والتي سيلتقي فيها أيضا الوثبة مع الوحدة بعد غد والكرامة مع تشرين يوم السبت القادم وذلك على ملعب خالد بن الوليد في حمص.

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