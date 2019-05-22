توزيع سلل ألبسة ومستلزمات أطفال حديثي الولادة في مشفى ممدوح أباظة بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

وزعت محافظة القنيطرة بالتعاون مع الجمعية الخيرية الشركسية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل سللا تتضمن ألبسة ومستلزمات أطفال حديثي الولادة في مشفى الشهيد ممدوح أباظة.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة صالح سويد في تصريح لـ سانا سعي المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بالشأن الخيري الإنساني لتوسيع وزيادة المعونات والسلل سواء الإغاثية أم الغذائية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الشرائح الاجتماعية سواء ذوي الاحتياحات الخاصة أم الأطفال الأيتام وأبناء الشهداء لتعزيز مفهوم نشر عمل الخير والعمل التطوعي.

بدوره أشار رئيس فرع الجمعية الخيرية الشركسية بالقنيطرة بسام سليم إلى أن السلل التي تم توزيعها اليوم تتضمن كل مستلزمات واحتياجات الأطفال حديثي الولادة لمساعدة الأسر وتخفيف الأعباء المادية في شهر رمضان المبارك.

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