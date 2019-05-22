صعود الروبل… وبورصة موسكو تحلق إلى مستويات قياسية

موسكو-سانا

ارتفع سعر صرف العملة الروسية مقابل الدولار واليورو اليوم رغم انخفاض أسعار النفط وتراجع الأسواق العالمية في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وذكر موقع روسيا اليوم أن سعر صرف الدولار بلغ 64.25 روبلاً بانخفاض قدره 15 كوبيكا عن سعر التسوية السابق كما تراجع اليورو بواقع 10 كوبيكات إلى 71.80 روبلاً وفقاً لبيانات بورصة موسكو.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي فقد عززت العملة الروسية مواقعها أمام الدولار خلال نيسان الماضي بنسبة 1.9 بالمئة في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

وفي بورصة موسكو سجل مؤشر الأسهم المقومة بالروبل “ميكيس” مستويات قياسية تاريخية بدعم من سهمي شركتي الطاقة “غازبروم نفط” و “نوفاتيك” اللذين صعدا بنسبة 4.6 بالمئة و 3.9 بالمئة على التوالي.

وصعد مؤشر”ميكيس” بنسبة 0.8 بالمئة إلى 2640.8 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق للمؤشر فيما صعد “ار تي اس” للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1295.09 نقطة.

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