الصناعة و(اليونيدو) تطلقان المرحلة الثانية من بناء قدرات الخبراء السوريين

دمشق-سانا

بهدف بناء قدرات الخبراء السوريين على المدى الطويل لإعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية بالتعاون مع مشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” التدريب للجميع أعلنت وزارة الصناعة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التدريب مع اليونيدو.

وأوضح حسام الشيخة مدير التنمية الإدارية في وزارة الصناعة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم خلال المرحلة الأولى إنشاء مخبر لدارات الهيدروليك في مجمع التدريب المهني بدمشق وتدريب الخبراء السوريين على الهيدروليك لنقل المهارات والمعرفة إلى المتدربين فيما يخص موضوع حزم الطاقة الهيدروليكية ودارات الهيدروليك.

وذكر الشيخة أن المرحلة الثانية من المشروع 2019-2020 تتضمن تطوير مخبر دارات الهيدروليك وإضافة منصات تدريبية في مخبر إضافي ومخبر للكهرباء الصناعية في مجمعي التدريب بدمشق وحلب مبيناً أن المشروع في هذه المرحلة أصبح ملكاً لوزارة الصناعة وسيوفر التدريب عبر دورات مدة كل واحدة 20 يوماً وكل مخبر يوفر تدريب 12 متدرباً على أن تتم زيادة عدد المنصات وبالتالي زيادة عدد المتدربين.

وأشار الشيخة إلى موافقة وفد اليونيدو على مقترح الوزارة بإنشاء مخبر للتدريب على اللغة الإنكليزية “سماعي” في مبنى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة إلى جانب السعي الدائم لتوسيع التعاون بهدف تطوير التدريب المهني والتخصصي المتصل بالصناعات المختلفة بهدف بناء القدرات البشرية العاملة في القطاعين العام والخاص .

وأكد الشيخة أهمية المشروع الممول من الحكومة اليابانية لبناء القدرات والتدريب كأحد متطلبات التنمية الصناعية في سورية لما بعد الأزمة ومؤشر مهم على التعافي وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل وإعمار قطاعات الصناعة السورية التي تضررت جراء جرائم التنظيمات الإرهابية .

أحمد سليمان

نشرة سانا الاقتصادية

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