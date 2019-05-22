غرفة تجارة دمشق تطلق نسخة جديدة من مهرجان الشام بتجمعنا

دمشق-سانا

أعلنت غرفة تجارة دمشق عن عزمها إطلاق النسخة الثانية من مهرجان (الشام بتجمعنا) على أرض حديقة تشرين بدمشق ما بين الـ18 من تموز والـ17 من آب القادمين.

وأوضح مدير الغرفة الدكتور عامر خربوطلي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن إقامة المهرجان للمرة الثانية جاءت بعد النجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى والذي ضم فعاليات وأنشطة تجارية واجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية ليكون منصة لكافة الفعاليات التجارية والاقتصادية والخدمية لعرض منتجاتها وخدماتها على مدار شهر كامل.

ولفت خربوطلي إلى حرص الغرفة أن تكون هذه الدورة من المهرجان انعكاساً لحالة الاستقرار والأمان والتي يشعر بها سكان العاصمة دمشق وتعبيراً عن بدء التعافي الاقتصادي بعدما استطاعت الدورة الأولى من المهرجان أن تؤسس لفعالية سنوية تشترك فيها كل الجهات العامة والخاصة.

يذكر أن فعاليات الدورة الأولى التي أقيمت بين الـ27 من حزيران والـ 26 من تموز من العام الماضي تضمنت مهرجان تسوق وقرية تراثية شامية ومدن ألعاب وقرية رياضية وماراثوناً رياضياً وفعاليات خاصة لدعم ذوي الشهداء والجرحى وأماكن للرسم والمواهب والحرفيين وشيوخ الكار وللقراءة ولريادة الأعمال ومسرح حفلات فنية وتراثية ومطاعم إضافة إلى عرض 15 فيلماً ومعرض فن تشكيلي.

أحمد سليمان

النشرة الاقتصادية

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