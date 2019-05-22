إمام أوغلو: أردوغان لن يصمد أمام إرادة الشعب في التغيير الشامل

أنقرة-سانا

أكد رئيس بلدية اسطنبول الذي ألغت سلطات النظام التركي انتخابه أكرم إمام أوغلو أن حكم رجب طيب أردوغان لن يصمد أمام إرادة الشعب في التغيير الشامل.

وأشار إمام أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن نتيجة الانتخابات البلدية التي ستتم إعادتها في اسطنبول في الـ 23 من حزيران المقبل ستشكل “بداية النهاية لحكم أردوغان” وقال: “سننهي قريباً الظلم والظلام الذي يخيم على اسطنبول منذ 25 عاماً حيث أصبح أردوغان رئيساً للبلدية” مضيفاً: “انتصار حزيران سينهي فساد وسرقات حزب العدالة والتنمية في اسطنبول وفي تركيا عموماً”.

من جهة ثانية أكد إمام أوغلو أن أردوغان دمر تركيا وشارك في تدمير المنطقة بسياساته الخطيرة على جميع الأصعدة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا رضخت لمطالب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الحاكم وقررت إعادة إجراء الانتخابات البلدية في اسطنبول في الـ23 من حزيران المقبل بعد أن كان مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت في آذار الماضي بفارق 13 ألف صوت عن مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن على يلدريم.

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