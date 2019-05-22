دمشق-سانا

“الفارس الأسير قراءة جديدة في حياة الشاعر أبو فراس الحمداني” للدكتور حسين جمعة دراسة أدبية تذهب إلى ملامح حياة شاعر بني حمدان العامرة بالفخر والاعتزاز والتي ترفل بالنصر والموضوعية والعتاب والحنين وعشق الحرية.

وتبين الدراسة أن الشاعر الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون يفيض بالعبقرية ويحلم بالوطن الآمن ويتحلى بالشجاعة والفروسية والنبل فكان أميرا للسيف والقلم وفارسا للكلام العذب والذوق المرهف والبديهة الحاضرة والدراية الحكيمة التي تؤءكد خبرته وثقافته وحنكته وحلمه.

وفي الدراسة يرى جمعة أن الشاعر الحمداني تعلقت نفسه بالشعر لذاته لا وسيلة للمدح والتكسب فاستحق الاحترام والتقدير بين أقرانه وأصحابه وأساتذته وعامة الناس كما أنه لم يكن يقول الشعر لهجاء أحد لأن سمو نفسه أعظم من أن ينال أي خصم بالهجاء لذلك علا وحلق في سماء الشاعرية.

كما أن الدراسة تبين أن الحمداني لم يتخذ الشعر للكسب أو الذم فكان بعيدا عن التزلف والنفاق والكذب والتدجيل فلم يكن خطابه لسيف الدولة خطاب الدونية ولم يتضاءل أمامه بل كان يدل عليه بأنه شاركه في معاركه وانتزع له الانتصار في غير وقعة.

فأبو فراس بحسب الدراسة عرف قدر نفسه فحرص عليها وهو الذي حذر سيف الدولة من الحاسدين والحاقدين لأنهم ضرر على الامارة كلها فكان من أعلام الفروسية والشعر ما جعل أبا الطيب المتنبي يتحاشاه ولا يتعرض له وظل حريصا على عدم إثارة أي خلاف معه.

وقسم الكتاب إلى فصول تناول الأول حياة الشاعر الحمداني وأسره في كمين رومي وتداعيات أسره ودعوته سيف الدولة لتحريره وعتابه له ومكانة أبي فراس الشعرية لدى القدماء والمحدثين وأبرز تجلياتها الكبرى.

أما الفصل الثاني فقد أوجز الحديث عن الأمثال والحكم والعاطفة القوية في شعر الحمداني بغرض الفخر والحماسة والدلالات الجمالية إضافة إلى مواضيع الغزل والعتاب والشكوى والحنين وتطرق الفصل الثالث لظواهر وخصائص شعر أبي فراس والتي تثبت قدرته الفنية وما تحلى به من سرعة في البديهة والارتجال والثقافة واستلهام التراث والرؤءية المعرفية والايجاز والقوة والمتانة والتركيب المعقد.

الكتاب الصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب الذي يقع في 23 صفحة من القطع الكبير اهتم في مواضيع أخرى وفي قراءة تحليلية منهجية تربط بين النقد و الدراسة وتكشف عن جماليات شاعر تاريخي.

يذكر أن الدكتور حسين جمعة أستاذ الأدب القديم في جامعة دمشق من مؤلفاته الحيوان في الشعر الجاهلي وجدلية الذات والوجود في القصيدة الجاهلية ومؤلفات أخرى.

محمد خالد الخضر

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency