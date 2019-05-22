الخارجية الروسية: على واشنطن وحلفائها عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج

موسكو-سانا

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وحلفاءها إلى عدم تأزيم الوضع في منطقة الخليج.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله اليوم: “إن الولايات المتحدة تقوم بخطوات لها علاقة بإيران ومنطقة الخليج” وذلك في إشارة إلى قيام واشنطن بتشديد عقوباتها الجائرة على إيران وهو ما أثار توترا شديدا بين الجانبين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت مطلع الشهر الجاري إنهاء الإعفاءات التي كان يسمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني وبالتالي حظر استيراده منها في خطوة تؤكد استمرار واشنطن في سياساتها الابتزازية والجائرة تجاه الدول والشعوب الرافضة للهيمنة الأمريكية.

من جهة ثانية أكد ريابكوف أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها إيران لجهة الاتفاق النووي الموقع معها لا تتناقض مع الاتفاق مشيرا إلى أن الوقت قد حان لعقد لجنة مشتركة وبحث جملة المسائل المتراكمة حوله.

وكانت إيران أعلنت هذا الشهر وقف الالتزام ببعض تعهداتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وذلك رداً على الإجراءات الأمريكية المعادية لها.

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