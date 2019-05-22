تراجع النفط بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية

لندن-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تراجعت 39 سنتا أو 5ر0 بالمئة إلى 79ر71 دولارا للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تموز المقبل 59 سنتا أو 9ر0 بالمئة إلى 54ر62 دولارا للبرميل.

وأغلق سعر خام تكساس في التسوية السابقة عند 99ر62 دولارا للبرميل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 4ر2 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 2ر480 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 599 ألف برميل.

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