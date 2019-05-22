موسوي: حديث الأوروبيين عن التزامهم بالاتفاق النووي مجرد ادعاء

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده مستعدة للالتزام بتنفيذ الاتفاق النووي على غرار التزام فرنسا وباقي الشركاء الأوروبيين به مبينا أن التزامهم مجرد ادعاء.

وقال موسوي متهكما في رد على تصريحات نظيره الفرنسي الذي دعا إيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي أن “إيران لديها الاستعداد لدعم الاتفاق النووي والالتزام به بنفس الطريقة التي دعمت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الاتفاق طيلة العام الماضي …كما أنها مستعدة لبذل كل ما بوسعها لتنفيذه بشكل دقيق مثل فرنسا”.

وأضاف موسوي “نحن نعتقد أن مثل هذا السلوك ينبغي أن يقنع الفرنسيين الذين يدعون دعم الاتفاق النووي بشكل كامل”.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أكد في تصريحات له أمس أن أوروبا لا تلتزم بوعودها في إطار الاتفاق النووى وهى غير مستقلة وتنتظر المستجدات الأخيرة بين ايران وامريكا دون لعب أي دور مهم.

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