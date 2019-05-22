الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تسعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في الخليل وبيت لحم وقلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 9 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات الاعتقال اليومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم

إلى ذلك أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شابين وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات في مدينة بيت لحم لتلقي العلاج.

وأصيب فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في بلدة الخضر جنوب بيت لحم قبل أن تعتقله.

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