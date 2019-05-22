كوريا الديمقراطية: بايدن أبله ويسيطر عليه الطموح للسلطة

بيونغ يانغ-سانا

انتقدت كوريا الديمقراطية اليوم وبشدة نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ووصفته بأنه شخص “أبله وأحمق بمعدل ذكاء منخفض”.

وردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية على الانتقادات التي وجهها بايدن إلى الرئيس كيم جونغ أون خلال حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة وقالت إن “السيناتور السابق أصبح طائشا ويسيطر عليه الطموح من أجل السلطة”.

وقدمت الوكالة لائحة بما ارتكبه بايدن من أخطاء على مدى أعوام طويلة مثل نيله علامة الرسوب خلال دراسته الجامعية بسبب سرقة أدبية إضافة إلى قيامه لاحقا بنسخ خطاب لزعيم حزب العمال البريطاني الأسبق نيل كينوك وإلقائه في اجتماع.

وقالت وكالة الأنباء الكورية: إن “بايدن لا يستحق أن يعلق عليه الأمل” مضيفة إنه “أحمق بمعدل منخفض من الذكاء”.

وبايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال ولايتي الرئيس السابق باراك أوباما منخرط في حملة انتخابية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020.

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