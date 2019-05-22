الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها من 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بامتداد مرتفع جوى شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية والجو حار وصحو بشكل عام ويكون سديميا في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

الاربعاء الخميس الجمعة دمشق 36/20 38/21 40/22 القنيطرة 32/17 34/18 36/19 درعا 35/19 37/20 39/21 السويداء 33/17 35/18 37/19 حمص 34/19 37/20 40/21 حماة 37/20 40/21 43/22 الحسكة 36/19 37/20 40/21 اللاذقية 28/20 31/21 34/22 طرطوس 28/19 31/20 34/21 حلب 34/18 37/19 41/20 إدلب 33/18 36/19 40/20 دير الزور 38/20 40/21 43/22 الرقة 36/19 38/20 41/21

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