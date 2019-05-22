مقتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

صنعاء-سانا

قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي اليوم في عمليات للجيش واللجان الشعبية اليمنية في نجران وجيزان وعسير وتعز.

وأفاد مصدر عسكري لموقع (المسيرة نت) بأن “القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ من نوع زلزال1 تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم فيما قتل وأصيب عدد منهم إثر قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفهم قبالة السديس بنجران”.

وأكد المصدر تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان شمال أبواب الحديد في عسير بصاروخ موجه استهدفها بشكل مباشر الامر الذي نتج عنه مقتل طاقمها.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تعز كبدوهم خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في حين وقع قتلى وجرحى بصفوف المرتزقة بقصف مدفعي شرق جبل جحفان بجيزان.

وكان سلاح الجو المسير فى الجيش اليمنى نفذ صباح اليوم عملية هجومية بطائرة قاصف (كي 2) على مطار نجران الإقليمي جنوب السعودية.

إلى ذلك وتنديدا بجرائم العدوان السعودي المستمرة بحق الشعب اليمني والتي كان آخرها قصف طيران العدوان مناطق سكنية في الرقاص شهدت العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة و وقفة احتجاجية.

وردد المشاركون في المسيرة والوقفة الشعارات الرافضة للصمت الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وتجويع من قبل العدوان السعودي المدعوم أمريكيا مؤكدين أن الجرائم والمجازر لن تزيدهم إلا ثباتا وصمودا.

وكان طيران العدوان السعودي ارتكب الخميس الماضي مجزرة بحق الشعب اليمني حيث شن سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظة ما أدى إلى سقوط 77 شخصا بين شهيد وجريح.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency