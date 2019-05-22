تشيلسى ييتعاقد مع الأمريكي بوليسيتش مقابل “64” مليون يورو

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي انتقال الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب بروسيا دورتموند الألماني بداية الموسم الجديد.

وأعلن النادي تفاصيل الصفقة في بيان عبر موقعه الرسمي أكد فيه أن بوليستش سينتقل إلى تشيلسي ابتداء من الموسم المقبل مقابل 64 مليون يورو على الرغم من عقوبة الحرمان من التعاقدات التي فرضت على تشيلسي من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وتنتهي في صيف 2020 حيث تم تسجيل عقد اللاعب في كانون الثاني الماضي قبل إصدار العقوبة.

وكان بوليستش “20 عاما” انضم إلى صفوف بوروسيا دورتموند في شباط عام 2015 قادما من بينسلفانيا الأمريكي في صفقة انتقال حر قبل أن يتوهج مع دورتموند ويخوض 115 مباراة مع الفريق الأول أحرز خلالهم 15 هدفا وصنع 24 آخرين.