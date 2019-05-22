تشك حارس أرسنال سيعود إلى تشيلسي في منصب المدير الرياضي

لندن -سانا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس ووسائل إعلام بريطانية أخرى اليوم أن بيتر تشك حارس أرسنال سيعود إلى ناديه السابق تشيلسي في منصب المدير الرياضي عندما يعتزل اللعب بعد المواجهة بين الناديين في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الشهر.

يبلغ حارس منتخب التشيك السابق من العمر 37 عاما وخاض 124 مباراة دولية وقضى 11 موسما في ستامفورد بريدج وفاز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز ومثلها لكأس الاتحاد الإنكليزي وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة قبل أن ينتقل إلى أرسنال في 2015.

وأعلن تشك في وقت سابق أنه سيعتزل اللعب في نهاية هذا الموسم.

وسيواجه أرسنال منافسه اللندني نادي تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي في باكو عاصمة أذربيجان في الـ 29 من الشهر الجاري.