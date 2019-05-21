الفرنسي فاران يعلن بقاءه مع ريال مدريد

مدريد – سانا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حسم المدافع الفرنسي رافائيل فاران مستقبله مع ريال مدريد عقب أنباء انتشرت مؤخرا حول رحيله عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية ليس لدى فاران النية في ترك الفريق الملكي ولم يتحدث إلى إدارة النادي حول رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عودة المدرب زين الدين زيدان لقيادة الريال من جديد “لعبت دورا كبيرا” في تغيير فكرة فاران بالرحيل عن الفريق وخاصة أنه كان سببا رئيسا في وصول المدافع الفرنسي إلى الفريق.

ويعد فاران أحد العناصر الرئيسة فى تشكيلة ريال مدريد خلال المواسم الأخيرة والتي حقق فيها نجاحات كبيرة خاصة على المستوى الأوروبي من خلال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 مواسم متتالية.