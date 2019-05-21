دهقاني يحذر من المؤامرات الصهيوأمريكية في المنطقة

طهران-سانا

حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من مؤامرات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لبث الخلافات بين الدول وحرف المنظمة عن أهدافها.

وخلال لقائه اليوم سفراء الدول الأعضاء في المنظمة لدى إيران ومن بينهم سفير سورية في طهران الدكتور عدنان محمود دعا دهقاني الأمانة العامة للمنظمة إلى التزام الشفافية والحياد واحترام أهدافها الرئيسية والمبدئية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والتصدي لمؤامرات الكيان الصهيوني.

واستعرض دهقاني خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم ومخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والكيان الصهيوني للمنطقة ومحاولاتهم نشر الخلافات بين دول العالم الإسلامي.