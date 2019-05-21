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إفطار لأبناء وبنات الشهداء في مدينة الشباب بدمشق

2019-05-21

دمشق-سانا

بمناسبة شهر رمضان المبارك أقامت وزارة السياحة مساء اليوم إفطارا لنحو 235 طالبا وطالبة من أبناء وبنات الشهداء من مختلف المراحل الدراسية والعاملين في الهيئة التدريسية في مدينة الشباب بدمشق.

وعبر عدد من أبناء الشهداء عن سعادتهم بالمبادرة حيث أشار كل من لانا فهد وليث عبود إلى أنها تعكس الاهتمام بهم وتقدر تضحيات آبائهم في مواجهة الإرهاب بينما أكد حسن شحود التزامه وأصدقاءه بقيم آبائهم النبيلة والإسهام في بناء وإعمار سورية بعلمهم وعملهم وإخلاصهم لوطنهم.

حضر الفعالية وزير السياحة “محمد رامي رضوان مرتيني” والمدير العام للمديرية العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح .

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