إخماد حرائق في ريف دمشق ألحقت أضرارا بخمسين دونما من محصول الشعير في الضمير

ريف دمشق-سانا

أخمد عناصر إطفاء ريف دمشق اليوم حرائق عدة اندلعت في مناطق مختلفة أدى إحدها إلى التهام خمسين دونما من محصول الشعير في الضمير شمال شرق دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لمراسلة سانا أن عناصر الإطفاء أخمدوا حريقا اندلع بأرض زراعية في بلدة الضمير حيث طال الحريق خمسين دونما من محصول الشعير.

وبريف دمشق الجنوبي اندلعت حرائق في السبينة وداريا وببيلا ضمن مساحات محدودة من أراض خالية تنتشر فيها الأعشاب الجافة بكثافة حيث جرى إخمادها دون أضرار تذكر.

وفي زملكا بالغوطة الشرقية بين المصدر أنه نشب حريق في أرض خالية أدى إلى انفجار ثلاثة ألغام من مخلفات التنظيمات الإرهابية مؤكدا إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتكرر في الأيام الماضية نشوب حرائق ترافقت مع ارتفاع درجات الحرارة وساعد بانتشارها وجود الأعشاب الكثيفة الجافة.