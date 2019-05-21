120 شركة سورية في مهرجان الصيف بحلب

الثلاثاء / 21 / 05 / 2019
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تشارك في المؤتمر الدولي للملكية الفكرية
2019-05-21
سورية تشارك بمعرض الربيع التجاري الدولي الـ 22 في بيونغ يانغ
2019-05-21
المصور بهجت اسكندر.. مشهد من الذاكرة وقصة إنجاز عالمي
2019-05-21
غروسبيتش: العقوبات الأوروبية على سورية ستسقط عاجلا أو آجلا
2019-05-21
سورية في مؤتمر مكافحة الإرهاب: على بعض الدول الغربية والإقليمية وقف دعمها للإرهاب وتصحيح أخطائها
2019-05-20
بوغدانوف وحداد يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية الروسية السورية
2019-05-20
الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات إرهابية بالقذائف الصاروخية على قاعدة حميميم
2019-05-20
محليات
المهندس خميس لنائب وزير الخارجية الهندي: نرحب بمشاركة الشركات الهندية في مرحلة إعادة الإعمار
2019-05-21
بدء تزفيت الطريق الرئيسي القديم للغوطة الشرقية تمهيداً لافتتاحه
2019-05-21
نائب وزير الخارجية الهندي للمفتي حسون: نقف إلى جانب سورية
2019-05-21
الجمعة 31 أيار موعد مسيرة يوم القدس العالمي بدمشق
2019-05-21
جامعة تشرين تصدر نتائج الامتحان التحريري لمسابقة تعيين عاملين من الفئتين الأولى والثانية
2019-05-21
إخماد عدة حرائق اندلعت في مناطق زراعية بسلمية
2019-05-21
18 مركز تحويل بالخدمة في مناطق العشوائيات خلال الربع الأول من 2019
2019-05-21
رياضة
جيرو مهاجم تشيلسي يمدد عقده لعام واحد
2019-05-21
ريال مدريد يجدد عقد كروس لغاية عام 2023
2019-05-20
إيران تتوج ببطولة الدوري العالمي للكاراتيه
2019-05-20
نابولي يؤجل أحلام إنتر ميلان الأوروبية بصفعة رباعية
2019-05-19
برشلونة ينهي موسمه بتعادل مع ليفانتي في الدوري الإسباني
2019-05-19
نادال يتوج بلقب بطولة روما المفتوحة للتنس
2019-05-19
رونالدو أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا
2019-05-19
اقتصاد
السورية للتجارة تتدخل إيجابياً بسوق اللحوم
2019-05-21
فصل جديد من الحرب الأمريكية التجارية على الصين… هواوي على القائمة السوداء
2019-05-21
إعادة تشغيل معمل السكر في حمص
2019-05-21
الاقتصاد: 21 بالمئة زيادة في نسبة المستوردات العام الماضي لدعم حركة تعافي القطاعات الإنتاجية
2019-05-21
موسكو: لا نحتاج الى إذن من أحد في التبادل التجاري مع إيران
2019-05-21
ارتفاع إنتاج الذهب في روسيا
2019-05-21
120 شركة سورية في مهرجان الصيف بحلب-فيديو
2019-05-21
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ردا على اعتداءاتهم.. الجيش يدمر أوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” بريفي حماة وإدلب
بورتنيكوف: الإرهابيون لا يزالون قادرين على تنفيذ هجمات إرهابية
إصابة 6 مدنيين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على حي مساكن السبيل ومحيط دوار شيحان بحلب
المهندس خميس لنائب وزير الخارجية الهندي: نرحب بمشاركة الشركات الهندية في مرحلة إعادة الإعمار
العثور على أسلحة وذخائر أمريكية وتركية من مخلفات الإرهابيين وقطع أثرية ومواد مخدرة في أرياف دمشق ودرعا وحماة- فيديو
وزير الصحة أمام جمعية الصحة العالمية: نقدم الرعاية الصحية رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري
استشهاد وإصابة 7 يمنيين في عدوان جديد لطيران النظام السعودي
الرئيس الأسد يفتتح مركز الشام الإسلامي الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف: لا يمكن لمن يخون وطنه أن يكون مؤمناً حقيقياً وصادقاً-فيديو
120 شركة سورية في مهرجان الصيف بحلب
2019-05-21
120 شركة سورية في مهرجان الصيف بحلب
2019-05-21
manhal
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ردا على اعتداءاتهم.. الجيش يدمر أوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” بريفي حماة وإدلب
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أسلحة أمريكية وتركية من مخلفات الإرهابيين وقطع أثرية ومواد مخدرة بأرياف دمشق ودرعا وحماة
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