شبكات الجيل الخامس ستعطل عمليات التنبؤ بالطقس

لندن-سانا

حذرت الهيئة العالمية للأرصاد الجوية من أزمة ستواجه مؤسسات التنبؤ بالطقس خلال الفترات القادمة بسبب تفعيل موجات شبكات الجيل الخامس التي ستؤثر سلبا على قدرة الأقمار الصناعية وأجهزة الرصد المنتشرة حول العالم.

وقالت الهيئة في بيان أورده موقع (ترستد ريفيوز) المتخصص بالعلوم والتكنولوجيا اليوم إن: “ذلك الخلل في التنبؤ قد يشمل التنبؤ بالعواصف القادمة عبر البحر أو بالزوابع الجوية القادمة نحو الشواطئ ما سيشكل أزمة في دقة التحليلات والتنبؤات الجوية”.

كما حذرت تقارير صحفية عديدة من أن شبكات الجيل الخامس الجديدة للاتصالات يمكن أن تكون قاتلة بصورة كبيرة حيث نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا حول التأثيرات السلبية التي تسببها شبكات الجيل الخامس على قدرات التنبؤ بالطقس وخاصة في أوقات العواصف الكبرى.

ونقلت الصحيفة عن توني مكنالي العضو في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى في بريطانيا قوله إن: “ترددات الراديو التي تستخدمها شبكات الجيل الخامس الجديدة ستعطل أدوات الأقمار الصناعية الحساسة التي يتم استخدامها لمراقبة التغيرات في الغلاف الجوي”.

وتابع: “المشكلة هي أن بعض شبكات الجيل الخامس قد تنقل بالقرب من تردد مماثل للتردد المنبعث من بخار الماء وبالتالي فإنها تنتج إشارة تشبه وجودها في الجو ما يؤثر على البيانات التي تتلقاها الأقمار وتؤدي لقراءات خاطئة.

وأطلق المركز الأوروبي تحذيرا من أن شبكات الجيل الخامس يمكن أن تشكل خطرا بالغا على قدرات التنبؤ بالعواصف الكبرى ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية وربما خسائر في الأرواح.