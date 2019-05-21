جيرو مهاجم تشيلسي يمدد عقده لعام واحد

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي اليوم أن مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو وقع عقدا جديدا يستمر بموجبه في استاد ستامفورد بريدج حتى نهاية الموسم المقبل.

وأحرز المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 32 عاما 17 هدفا في 62 مباراة مع تشيلسي منذ انتقاله من أرسنال في كانون الثاني 2018.

وقال جيرو لموقع النادي على الإنترنت ”أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد.. أردت حقا البقاء لعام آخر على الأقل.. شعرت بأني جزء من الفريق منذ البداية وأتمنى أن نحقق المزيد من الألقاب“.

ويتقاسم جيرو مهاجم فرنسا صدارة قائمة هدافي الدوري الأوروبي هذا الموسم برصيد عشرة أهداف.

ويلتقي تشيلسي مع أرسنال بنهائي إنكليزي خالص للدوري الأوروبي في 29 أيار القادم.