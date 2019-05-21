تكريم 400 من عمال النظافة في حلب

حلب-سانا

كرم مجلس مدينة حلب بالتعاون مع غرفة الصناعة 400 من عمال النظافة تقديرا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على النظافة في المدينة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد المدلجي أن عمال النظافة جنود مجهولون ويتوجب على الجميع التعاون معهم للحفاظ على النظافة العامة والالتزام بمواعيد القاء القمامة وترحيلها في الوقت المناسب.

وأشار رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي إلى مواصلة عمال النظافة أداء مهامهم وواجباتهم في شوارع وساحات المدينة بالرغم من أخطار قذائف الحقد الإرهابي التي كانت تنهال على مختلف احياء المدينة خلال الفترة السابقة لافتا إلى أن تكريم عدد من عمال النظافة اليوم ما هو إلا شيء بسيط لمكافأتهم على تعبهم وجهودهم للحفاظ على نظافة المدينة.

من جانبهم عبر العمال عن تقديرهم لهذه اللفتة التي تؤكد ما يتميز به المجتمع السوري من محبة وتآلف وتقدير للجهود التي يبذلها العمال في مختلف مواقع العمل مؤكدين استمرارهم ببذل الجهود للحفاظ على نظافة المدينة وإعادة الألق إلى شوارعها.