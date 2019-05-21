بدء تزفيت الطريق الرئيسي القديم للغوطة الشرقية تمهيداً لافتتاحه

ريف دمشق-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق فرش القميص الزفتي للطريق الرئيسي القديم للغوطة الشرقية الذي يبدأ من منطقة الزبلطاني مروراً بجسر عين ترما وجسرين وسقبا وكفر بطنا وزملكا.

وأوضح مدير الخدمات الفنية غسان الجاسم في تصريح لـ سانا أنه بعد الانتهاء من عمليات تأهيل الطريق وتوسيعه وردم الأنفاق والحفر وتأهيل بناه التحتية بدأت ورشات التزفيت لتنطلق بعدها أعمال الإنارة لكامل المنطقة المحيطة مؤكداً أن افتتاح الطريق بشكل رسمي سيتم خلال أيام.

وبين الجاسم أن افتتاح الطريق الذي يبلغ طوله 6 كيلومترات وعرضه 20 متراً يختصر الزمن بين دمشق وبلدات الغوطة ويعتبر طريقاً حيوياً لتلك البلدات ولطريق الكباس الذي يبدأ من الدخانية مروراً بسقبا باتجاه مرج السلطان.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في الـ 14 من نيسان العام الماضي تحرير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية لتبدأ بعدها مباشرة الورشات الفنية بإعادة خدمات المياه والكهرباء والصحة وغيرها للبلدات.

سفيرة اسماعيل

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