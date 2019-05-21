السورية للتجارة تتدخل إيجابياً بسوق اللحوم

دمشق-سانا

تواصل صالات السورية للتجارة بدمشق بيع اللحوم بأنواعها خلال شهر رمضان المبارك بـ “جودة متميزة وأسعار منافسة للسوق” حسب القائمين عليها بهدف التدخل الإيجابي الفعلي وتوفير المادة للمواطنين.

وبمقارنة بسيطة يتراوح سعر كيلو لحم الغنم الهبرة في الأسواق بين 7و8 آلاف ليرة بينما سعر كيلو لحم العجل الهبرة 5500 ليرة في حين يبلغ في صالات السورية للتجارة 4700 ليرة للأول و4000 للثاني حسب بائع في صالة ركن الدين محمد طباجة الذي يؤكد السعي إلى تحقيق توازن بين الجودة والأسعار المنافسة.

ويبين طباجة أنه نتيجة الإقبال الشديد الذي تشهده الصالة فإنها توفر اللحوم بشكل مقطع وجاهز لتلبية طلبات الزبائن بسرعة خلال ساعات الدوام الرسمي من العاشرة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.

ومن صالة المزرعة أكد البائع مروان أيوب أن “جميع اللحوم مراقبة صحياً” وهي لحوم غنم وعجل (هبرة ومسوفة) إضافة إلى الفروج.

سانا رصدت آراء عدد من زبائن صالات السورية للتجارة حيث لفت أحمد الشيخ إلى أنه أصبح زبونا دائماً لها نظراً لجودة اللحوم وأسعارها المناسبة بينما بين ياسر مبارك أن فرق سعر مبيع كيلو اللحمة في الصالات مقارنة بالسوق هو ما يدفعه للشراء منها.

ويوضح أبو عمار ومؤمنة سبسوب أن نظافة الصالات وترتيب العرض عوامل مشجعة أيضاً فضلاً عن السعر والجودة.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت مع حلول شهر رمضان المبارك اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة خلال هذا الشهر في جميع صالات السورية للتجارة.

شروق العمري

تصوير وسيم خير بك

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