ماكرون يحذر من مخاطر تفتت أوروبا

باريس-سانا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مما سماه “الخطر الوجودي” المتمثل باحتمال تفتت أوروبا مبرراً بذلك مشاركته المباشرة والفاعلة في الحملة الانتخابية استعداداً للانتخابات البرلمانية الأوروبية المزمع اجراؤها الأحد المقبل.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله في مقابلة مع الصحافة الإقليمية نشرت اليوم إنه “يرغب باتفاقية تأسيسية أوروبية بعد الانتخابات يشارك فيها المواطنون والقادة السياسيون لتحديد استراتيجية أوروبا للسنوات الخمس المقبلة وما قد ينتج عن ذلك من تعديل للمعاهدات القائمة”.

وأضاف ماكرون: “سأكون مسؤولاً أمام التاريخ في حال تركت أوروبا تتفتت” مشيراً إلى أن هناك “للمرة الأولى تواطؤءاً بين القوميين ومصالح أجنبية لتفكيك أوروبا”.

واعتبر ماكرون أن الانتخابات المزمع إجراؤها مهمة جداً لأن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم خطراً وجودياً حسب تعبيره.

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