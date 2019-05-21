مذكرة تفاهم بين جامعة حماة وجمعية الرعاية الاجتماعية

حماة-سانا

وقعت جامعة حماة والجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في المحافظة اليوم مذكرة تفاهم بينهما تتضمن التعاون في تنفيذ الأولويات والسياسات الصحية لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية مجاناً للمرضى المحولين من قبل الجمعية من خلال المشفى التعليمي الجامعي قيد الإنشاء وفقاً للإمكانيات المتاحة لجامعة حماة.

وأشار الدكتور محمد زياد سلطان رئيس جامعة حماة إلى أن مذكرة التفاهم تساهم في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للشرائح الاجتماعية المستهدفة مثل أسر الشهداء والجرحى والمحتاجين والوافدين لمحافظة حماة من باقي المحافظات.

رئيس مجلس إدارة الجمعية زياد عربو بين أن مذكرة التفاهم ستكون خطوة مهمة وكبيرة في مسيرة العمل الطبي والعلاجي والإنساني والخيري في محافظة حماة وتنسيق الجهود والأنشطة الصحية بين الطرفين.

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