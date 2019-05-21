سلمى المصري: الموسم الحالي يثبت تعافي الدراما السورية

دمشق-سانا

تطل الفنانة القديرة سلمى المصري خلال شهر رمضان الحالي عبر ثلاثة أعمال درامية تلفزيونية من أنماط متنوعة ما بين الاجتماعي والتراجيكوميدي والبيئة الشامية.

الأعمال التي تقدمها المصري هي ترجمان الأشواق وناس من ورق وعطر الشام 4 وتلعب عبرها أدواراً منوعة إضافة إلى مشاركتها في أعمال درامية إذاعية منها مسلسل نور ونار ما شكل حالة غنى في إطلالتها لدى الجمهور واستمتاعاً فنياً بالنسبة لها.

وعن هذه الأدوار وواقع الدراما السورية التلفزيونية والإذاعية قالت الفنانة سلمى في حديث لـ سانا: “التنوع في الأدوار مهم للممثل ومن هنا جاءت مشاركتي في هذه الأعمال المتنوعة التي أتاحت للجمهور أن يتابعني بأكثر من شخصية” مؤكدة أنها استمتعت بكل الشخصيات التي لعبتها هذا الموسم وكان لكل واحدة خصوصيتها.

وأوضحت صاحبة شخصية أم حازم في مسلسل ناس من ورق أن الدراما السورية بقيت مستمرة في العمل والإنتاج خلال سنوات الحرب ولم تتوقف وبقي العاملون فيها ثابتين رغم ظروف تنفيذ الأعمال الصعبة لافتة إلى أن الوضع اليوم تغير وصار المناخ العام أفضل للعمل ما ولد شعور ارتياح عام.

وقالت: “نشاهد في هذا العام أعمالاً درامية مهمة لم نر مثلها خلال السنوات السابقة والناس تتابعها بكل أنواعها سواء المحلية منها أو المشتركة وهذا دليل على أن الدراما السورية بدأت بالتعافي وأن الفنان السوري قادر على إثبات حضوره محلياً وعربياً”.

وأكدت أن لا خوف على الدراما السورية لأنها أثبتت أهميتها عبر السنين وأنها مميزة عن غيرها بطريقة عملها الأقرب لعمل السينما حيث قلدتها العديد من الدرامات العربية ولأنها تمتلك فنانين وفنيين وتقنيين مهمين على مستوى الوطن العربي ورغم عدم مشاركتها في الأعمال الدرامية المشتركة التي اجتاحت الدراما العربية عموماً إلا أن صاحبة شخصية شهيرة خانم في مسلسل عطر الشام لا تملك موقفاً سلبياً منها بشرط أن يكون الفنان في مكانه الصحيح والموظف بشكل منطقي دون تقديم حالات غير منطقية كتعدد جنسيات العائلة الواحدة.

وعن عملها في الدراما الإذاعية وخاصة في شهر رمضان قالت الفنانة سلمى: “للدراما الإذاعية خصوصيتها في شهر رمضان لأن أغلب الناس في عملها تتابع الإذاعة كما أنها تساعد على نشر التوعية مثل مسلسل نور ونار الذي يوجه نحو الفعل الصحيح ويظهر الخطأ ويدعو إلى الابتعاد عنه بشكل غير مباشر إضافة إلى أعمال أخرى كوميدية وتشويقية ترفه عن الصائم أثناء اليوم”.

وأشارت الفنانة سلمى إلى أن أغلب اللقاءات الحوارية والمسلسلات والبرامج الإذاعية يمكن متابعتها اليوم عبر الإنترنت بغض النظر عن موعد بثها عبر الإذاعة وهذا أتاح مساحة كبيرة للمتابعة لدى الجمهور.

ولا تخفي الفنانة سلمى شعورها براحة أكبر لدى عملها بالإذاعة لأنها تعتمد على الأداء والتعبير عن كل الحالات النفسية من فرح وحزن من خلال الصوت فقط ويعيش معها المستمع عبر الخيال.

محمد سمير طحان

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