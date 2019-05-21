زراعة حماة تتوقع إنتاج 5514 طنا من الكمون واليانسون

حماة-سانا

قدرت مديرية زراعة حماة إنتاج نحو 5514 طنا من محصولي الكمون واليانسون في الأراضي الواقعة تحت إشرافها خلال الموسم الزراعي الحالي.

وأوضحت رئيسة شعبة المحاصيل الحقلية بالمديرية المهندسة مروة عكرة في تصريح لمراسل سانا اليوم ان المساحات المزروعة بالكمون تبلغ 3833 هكتارا يقدر إنتاجها بنحو 3246 طنا واليانسون 1805هكتارات بتقديرات إنتاج تصل إلى 2268 طنا.

كما لفتت الى أن زراعة هذين المحصولين شهدت إقبالا ملحوظا من قبل الفلاحين خلال السنوات الماضية نظرا لانخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالمحاصيل الأخرى والعائد المادي الجيد.

وتتركز أماكن زراعة محصولي اليانسون والكمون في مختلف أراضي محافظة حماة وخاصة صوران ومحردة.

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