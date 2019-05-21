إمام أوغلو: واثقون من هزيمة أردوغان وحزبه في انتخابات اسطنبول

أنقرة-سانا

أكد رئيس بلدية اسطنبول المنتخب أكرم إمام أوغلو ثقته المطلقة بأن المعارضة ستلحق الهزيمة برئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وحزبه وستلقنه درساً في الديمقراطية التي ستفتح الطريق أمام الشعب التركي للخلاص من حكم حزب العدالة والتنمية القائم منذ عام 2002.

وقال إمام أوغلو في حديث لقناة الشعب التركية “لقد اتخذنا وسنتخذ كل التدابير التي ستمنع الهيئة العليا للانتخابات من أي عمليات تلاعب وتآمر ضدنا بتعليمات من أردوغان” مشيراً إلى أن أعضاء هذه الهيئة التي ألغت انتخابات اسطنبول ارتكبوا (الخيانة الوطنية) باستجابتهم لضغوط أردوغان ونظامه.

وأشار إمام أوغلو إلى أنه خلال تسلمه رئاسة بلدية اسطنبول لمدة قصيرة كشف الكثير من ملفات الفساد الخطيرة موضحاً أنه بعد انتخابات الـ 23 من حزيران المقبل سنكشف المزيد من عمليات السرقة والفساد الخطيرة والتي تورط بها حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان وسوف نلاحق الجميع قضائياً.

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