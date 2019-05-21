إنتاج 1488 طنا من محصول الحمص خلال الموسم الحالي

حمص-سانا

قدرت مديرية زراعة حمص إنتاج المحافظة من محصول الحمص خلال الموسم الحالي بنحو 1488 طنا من مساحة أكثر من 18 ألف دونم بعلية.

وأوضح المهندس توفيق الحسن معاون مدير الزراعة في تصريح لمراسلة سانا أن الإنتاج المتوقع من العدس يقدر بنحو 204 أطنان من مساحة 3350 دونما بعلية وإنتاج البطاطا الربيعية 20331 طنا من مساحة 10670 دونما مروية وإنتاج الفول الحب 403 أطنان من مساحة 2366 دونما مروية و887 طنا من مساحة 7949 دونما بعلية.

ولفت الحسن إلى أن الإنتاج من البازلاء الحب يقدر بنحو 390 طنا من مساحة 2000 دونم مروية و57 طنا من مساحة 430 دونما بعلية.

وأشار الحسن إلى أن الإنتاج المقدر من الكمون 616 طنا من مساحة 11379 دونما بعلية و115 طنا من الشوندر الاحمر مزروعة على مساحة 68 دونما مروية و480 طنا مزروعة على مساحة 520 دونما بعلية و564 طنا من الكزبرة من مساحة 7500 دونم بعلية و253 طنا من اليانسون من مساحة 2445 دونما مروية و1033 طنا مزروعة على مساحة 13511 دونما بعلية.

وكانت مديرية الزراعة قدرت إنتاج المحافظة من محصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي بنحو 52 ألف ‏طن منها أكثر من 34 ألفاً بعلية إضافة إلى إنتاج نحو 25 ألف طن من ‏الشعير.‏

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency